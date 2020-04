Politie trapt niet kebab-smoesje

Diest / Beringen / Hasselt -

De politie Demerdal heeft zaterdag achttien pv’s uitgeschreven voor het overtreden van coronarichtlijnen: niet noodzakelijke verplaatsing en één voor het negeren van het samenscholingsverbod. Ook nu voerden enkele betrapten een of ander smoesje aan. Een vrouw uit Averbode beweerde dat zij samen met haar zoon een kebab was gaan eten in een kebakzaak. Toen de agenten erop wezen dat je momenteel geen kebab kan eten in een kebakzaak zei de vrouw dat ze die in de auto hadden opgegeten. Op de vraag waar ze het afval hadden achtergelaten antwoordde de vrouw dat ze dit gedeponeerd hadden in de vuilnisbakje bij de kebabzaak. De agenten zeiden daarop dat er aan de kebabzaak helemaal geen vuilnisbakje staat. Toen zij voorstelden om ter plaatse een controle te doen gaf de vrouw toe dat ze hele verhaal verzonnen had.