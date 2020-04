Minister Hilde Crevits denkt aan ‘pin’ in kledij om te meten hoeveel afstand we van elkaar houden

Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) ziet heil in technologie die tot op enkele centimeters na kan meten hoe ver we ons van mekaar bevinden. In enkele bedrijven loopt vandaag een test met zo’n apparatuur. Indien vakbonden en werkgevers enthousiast reageren, dan kan worden nagedacht over een massaproductie, wat de prijs kan drukken. Dat heeft Crevits zondag laten verstaan in VTM Nieuws.