Meghan Markle geeft eerste interview na ‘Megxit’

Meghan Markle gaat maandag haar eerste interview geven sinds ze samen met haar echtgenoot, de Britse prins Harry, een stap terug zette binnen het Britse koningshuis. De Amerikaanse is daarvoor te gast in de populaire talkshow ‘Good Morning America’.

Uit een preview van de talkshow blijkt dat Meghan het onder meer zal hebben over haar nieuwe job bij Disney. Zo verzorgt de hertogin de voice-over in ‘Elephant’, een natuurfilm die het verhaal vertelt van de Afrikaanse olifant Shani en haar zoon Jomo. De film zal te zien zijn op Disney+ en het loon van Markle gaat integraal naar ‘Elephant Without Borders’, een organisatie die olifanten in Botswana beschermt.

Hoewel het koppel aanvankelijk in Canada zou wonen, zijn ze samen met baby Archie verkast naar het Amerikaanse Los Angeles. Begin dit jaar besloot het koppel een stap terug te zetten uit de koninklijke familie. Eind maart legden ze officieel hun koninklijke opdracht naast zich neer, in de hoop minder last te hebben van de Britse tabloids. Ook financieel willen ze niet langer afhankelijk zijn van de Britse monarchie.