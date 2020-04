Bruce Willis met ex-vrouw Demi Moore in quarantaine (in plaats van met huidige vrouw)

Ze zijn al twintig jaar gescheiden, maar Bruce Willis (65) en Demi Moore (57) komen duidelijk nog heel goed overeen. Ze zitten zelfs samen in quarantaine met hun dochters en dragen dezelfde pyjama’s. Van Emma Heming, de huidige vrouw van de Amerikaanse acteur), geen spoor. Al is daar een goede reden voor.

Eigenlijk is het per toeval gebeurd. Willis, die (onder meer) een huis heeft tegenover dat van zijn ex-vrouw, was op bezoek bij Moore toen hun omgeving - Sun Valley - tot “hotspot” voor corona werd uitgeroepen. Willis besloot geen risico’s te nemen en daar te blijven en in quarantaine te gaan, zo meldt een bron aan ‘Entertainment Tonight’. Naar verluidt hebben de acteur en zijn vrouw Emma wel dagelijks contact en heeft niemand problemen met de huidige situatie.

Bruce Willis en Demi Moore waren dertien jaar lang een van de topkoppels in Hollywood, maar daar kwam twintig jaar geleden een einde aan. Samen hebben ze met Rumer, Scout en Tallulah wel drie dochters van respectievelijk 31, 28 en 26 jaar en ze komen als gezin nog altijd heel goed overeen. Dat bewijzen de foto’s op Instagram.