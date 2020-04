Een Amerikaans koppel is in Mississippi met de auto terechtgekomen in een tornado. “We hoorden op de radio dat er een tornado op komst was en wilden zeker zijn dat onze families in orde waren”, klinkt het. Maar dat was geen slim plan, want ze kwamen zelf in de tornado terecht. “Het klonk nochtans alsof hij nog op zo’n vijf kilometer van ons was verwijderd, maar we hadden het mis.” Dit koppel is er met de schrik vanaf gekomen, maar voor minstens zes andere slachtoffers werd het dodelijk.