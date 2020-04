Top van het vrouwenwielrennen confronteert UCI in open brief: “We maken ons zorgen”

Acht wielrensters, waaronder de Nederlandse toppers Marianne Vos en Ellen van Dijk, hebben een open brief gestuurd naar de Internationele Wielerunie. Daarin hebben ze de UCI verzocht meer betrokken te willen worden in de gesprekken over de wedstrijdkalender voor vrouwen.

Het vrouwenpeloton wordt ook hard geraakt door de coronapandemie. Koersen zijn van de agenda gehaald en de grote rondes werden tevens afgelast. De mannen weten ondertussen beter waar ze aan toe zijn, nu de UCI in grote lijnen bekend heeft gemaakt hoe de tweede seizoenshelft eruit komt te zien. Zo hebben de voorjaarsklassiekers een nieuwe datum gekregen en is er ook al gekeken of de Vuelta en Giro een andere plek op de kalender kunnen innemen.

Een nieuwe indeling van de wielerkalender ontbreekt bij de vrouwen, tot grote teleurstelling van de vrouwenvakbond The Cyclists’ Alliance (TCA). Via social media liet de vakbond weten zich gepasseerd te voelen en nader betrokken te willen worden bij de gesprekken van de UCI.

“We maken ons zorgen”

Vos, Van Dijk, en collega’s Leah Kirchmann, Ariane Luthi, Christine Majerus, Ashleigh Moolman-Pasio en Amanda Spratt - gekozen om namens het peloton te spreken - hebben zich in een open brief nu ook gericht tot de UCI.

“Wij maken ons zorgen over de professionele tak van het vrouwenwielrennen”, staat er in de brief. De vrouwen maken tevens bekend dat ze zich zorgen maken over het feit dat zij niet genoeg betrokken worden in de gesprekken over de impact die de coronapandemie heeft op hun sport.

Het verzoek luidt dan ook dat de UCI, via de TCA, in gesprek moet gaan met het vrouwenpeloton. “Wij willen vertegenwoordigd worden door een organisatie die wij vertrouwen, betrokken is en ons begrijpt. De TCA is voor velen van ons van grote waarde geweest en daarom vragen wij dat de TCA wordt gezien als volwaardige partij, die staat voor het vrouwenpeloton.”