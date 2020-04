Aantal besmette Limburgers stijgt naar 4.641 personen

Hasselt - Er zijn de afgelopen 24 uur 119 bevestigde coronabesmettingen bijgekomen in Limburg. Het totale aantal besmettingen in onze provincie loopt daarmee op tot 4.641 personen.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

In heel België kwamen er gisteren 1.313 nieuwe besmettingen met Covid-19 bij. Het federaal gezondheidsinstituut Sciensano meldt 230 nieuwe sterfgevallen: 76 in de ziekenhuizen en 154 in de woonzorgcentra. Bij die laatste groep gaat het in slechts 3,9 procent om bevestigde besmettingen.

In Limburg steeg het aantal besmette patiënten met 119 naar 4.641 personen. Dat is een even sterke stijging als de dag ervoor. Met 54 besmette Limburgers per 10.000 inwoners blijft onze provincie procentueel veruit de zwaarst getroffen regio in België. In absolute cijfers tellen enkel de provincies Antwerpen (4.795) en Oost-Vlaanderen (4.675) meer besmette personen dan Limburg.

LEES OOK. Hoe een vleermuis de wereld in zijn greep kreeg

Minder dan 5.000 patiënten in ziekenhuis

In de ziekenhuizen waren er de afgelopen 24 uur 265 nieuwe opnames, een verdere daling in vergelijking met de 303 opnames een dag daarvoor. Bovendien mochten 409 genezen patiënten gisteren het ziekenhuis verlaten. Daarmee daalt het aantal ingenomen bedden naar 4.871 en duiken we voor het eerst deze maand opnieuw onder de grens van 5.000 opgenomen patiënten. Het totale aantal genezen verklaarde patiënten bedraagt nu 8.757 personen.

Hoewel de druk op intensieve zorgen met 1.081 ingenomen bedden bijzonder hoog blijft, noteert Sciensano ook daar een vermindering van 38 patiënten.

LEES OOK. Experts roepen op: “Isoleer u onmiddellijk bij symptomen”