Donald Trump heeft het over China, maar vooral België valt op (en helaas niet op een goede manier)

“Gelooft iemand echt dit cijfer?” Dat vroeg Donald Trump zaterdag tijdens een coronabriefing in het Witte Huis. De Amerikaanse president wees op een pancarte naar het aantal coronadoden per 100.000 inwoners in China. Dat bedraagt officieel 0,33, maar dat is een zware onderschatting volgens Trump. Wat - voor ons - echter nog meer opviel aan de pancarte: helemaal bovenaan prijkt België, met 45,20 coronadoden per 100.000 inwoners.