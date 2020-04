Wereldkampioen tijdrijden negeert maatregelen: “Covid-19 kan mijn kl*ten kussen”

Wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis heeft zich met een Instagrampost heel wat verontwaardigde reacties op de hals gehaald. In zijn post schreef de Australiër dat hij een ritje met de auto was gaan maken. “COVID-19 kan mijn kloten kussen”, schreef hij. Dennis verwijderde achteraf zijn post, plus zijn Instagram- én Twitteraccount.