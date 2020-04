Zo zag het optreden van Angèle eruit op het megaconcert van Lady Gaga

Op initiatief van de Amerikaanse zangeres Lady Gaga is er afgelopen nacht een benefietconcert georganiseerd om de zorgverleners van deze coronacrisis te bedanken. De Belgische Angèle was een van de artiesten die de revue passeerden tijdens One World: Together At Home.

LEES OOK. Honderdtal sterren en… Alexander De Croo danken gezondheidswerkers met virtueel megaconcert

Taylor Swift, Billie Eilish, de Rolling Stones, Elton John... het zijn maar een paar namen van op de indrukwekkende affiche van One World: Together At Home. En tussen hen vonden we ook onze Belgische zangeres Angèle terug. “Ik voel me zo vereerd dat ik dit project mag steunen”, vertelt ze. “Mijn crew werd gecontacteerd door Lady Gaga, dat is toch niet niks he? Ik kon het niet geloven.” Ze bracht het nummer Balance ton quoi die de hedendaagse vormen van seksisme aankaart.

Ook minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo maakte een opwachting tijdens de show. Hij kwam er geen liedje zingen, maar vertelde in een videoboodschap hoe België omgaat met het coronavirus. Zo steunt ons land een internationaal initiatief om de zoektocht naar een vaccin te versnellen.

Bekijk hier het volledige benefietconcert