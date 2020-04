Verontwaardiging na applaus voor zorg op overvolle brug in Londen

Ook in Londen wordt er elke avond geapplaudisseerd voor de zorgverleners als appreciatie voor hun werk. Maar donderdag verliep het in Londen helemaal niet zoals het zou moeten. Daar werd de Westminster Bridge, vlakbij het Britse parlement, overspoeld door een mensenmassa. En er was helemaal geen sprake van social distancing. De verontwaardiging is groot.

Een arts van het St Thomas’ Hospital filmde het hallucinante gebeuren en zette de beelden op Twitter. “Ik stond perplex door het gebrek aan social distancing”, schreef Damir Rafi in het bericht. Er verschenen duizenden reacties van gepikeerde mensen.

“Dit is echt heel irritant. Ik ben een verpleegster en dit tafereel maakt me ziek. Het wordt meer gewaardeerd als jullie daar effectief afstand zouden bewaard hebben dan het klappen zelf! Zorgen we echt? Verwacht meer weken van marteling, hierdoor zullen meer slachtoffers vallen!”, reageerde iemand op het bericht.