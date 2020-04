Honderdtal sterren en… Alexander De Croo danken gezondheidswerkers met virtueel megaconcert

In een virtueel megaoptreden hebben een honderdtal sterren onder wie Billie Eilish, Eddie Vedder, Taylor Swift, Céline Dion, Chris Martin, Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney en de Rolling Stones de hulpverleners in de coronacrisis bedankt. “Ik ben zo gelukkig dat we vandaag wereldwijd thuis zijn”, verklaarde Lady Gaga, de organisator van “One World: Together at Home”. Ook de Belgische zangeres Angèle trad op.