De Amerikaanse actrice Reese Witherspoon (44) volgt al het grootste gedeelte van haar leven therapie, zo heeft ze onthuld. “Ik ben er op mijn 16de mee begonnen. En het helpt me echt.”

Reese Witherspoon heeft in een opvallend openhartige podcast, I weigh van de Britse presentatrice Jameela Jamil, verteld over haar strijd tegen zwarte gedachten. “Ik heb zeker vele lastige momenten in ...