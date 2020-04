Kleine, lokale bedrijven en speciaalzaken klagen oneerlijke concurrentie aan

Tal van kleine, lokale bedrijven en speciaalzaken klagen de oneerlijke concurrentie aan nadat de Nationale Veiligheidsraad besliste om doe-het-zelfzaken en tuincentra wel opnieuw te openen.

In een videoboodschap klaagt onder meer Toon Bossuyt, de CEO van het Belgisch verfbedrijf Boss Paints met 60 winkels onder de naam Colora, die concurrentievervalsing aan. “Wij hebben ons de voorbije dagen bij Boss Paints uit de naad gewerkt om zaterdag veilig open te gaan. Nu vrijdagavond bleek dat het niet kan, zijn we ontgoocheld. Waarom mogen grote ketens (vaak in buitenlandse handen) wel open en kleine lokale, familiale bedrijven niet? Terwijl de geest van de wet toch duidelijk is dat mensen zich in hun kot zinvol moeten kunnen bezighouden”, aldus Bossuyt.

Klare taal

Ook badkamerspecialist X²O klaagt die oneerlijke concurrentie aan. “Enerzijds zouden we volgens het nieuwe ministerieel besluit kunnen opendoen, anderzijds is het niet 100 procent duidelijk. Dus beslisten we voorlopig om gesloten te blijven. Klare taal is vanuit de overheid dringend nodig”, benadrukt ceo Peter Demets.

Mobiliteitsfederatie Traxio klaagde eerder de concurrentievervalsing aan. “Fietshandels moeten gesloten blijven maar doe-het-zelfzaken en supermarkten mogen wel open zijn en verkopen fietsen op het ogenblik dat er een grote vraag naar is. Dat is oneerlijke concurrentie”, zei Filip Rylant van Traxio.

De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdag dat doe-het-zelfzaken en tuincentra opnieuw open mogen onder dezelfde voorwaarden als de supermarkten. Welke winkels exact onder die nieuwe regel vallen en vanaf wanneer ze de deuren weer mogen openen (zaterdagochtend dus), raakte echter pas vrijdagavond bekend, na de publicatie van het ministerieel besluit daarover in het Staatsblad.