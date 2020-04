Christophe uit ‘Blind getrouwd’ deelt foto uit oude doos

Christophe en Nick, het eerste homoseksuele koppel in de populaire reeks ‘Blind Getrouwd’, is door hun humoristische aanpak uitgegroeid tot een van de favoriete koppels van Vlaanderen. In tijden van corona amuseert Nick zich op sociale media en duikt Christophe in zijn archief: “17 jaar geleden was er van een huwelijk met Nick geen sprake geweest”.