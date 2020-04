Directeur Chinees laboratorium reageert voor het eerst op complottheorieën

Is het virus ontstaan in een Chinees laboratorium en niet op een dierenmarkt in de buurt van Wuhan? Al enkele weken doen de wildste complottheorieën over het coronavirus de ronde en zelfs de Amerikaanse president Trump stelde openlijk vragen bij de herkomst van het virus. Na lang zwijgen doorbreekt vicedirecteur Yuan Zhiming van het Wuhan Instituut voor Virologie dan toch de stilte.

In een interview met de Chinese staatsomroep CGTN zegt vicedirecteur Yuan Zhiming dat zijn laboratorium het slachtoffer is geworden van een samenzweringstheorie. De man geeft aan dat tegenstanders van China er alles aan doen om zijn land zwart te maken en dan nog het liefst met de meest gekke verhalen. Hij ontkent dan ook met klem dat het coronavirus ontwikkeld is door de mens. “Dit virus komt niet uit ons laboratorium, dat is uitgesloten. We gaan zorgzaam om met stalen en virussen, wij hebben dit echt niet ontwikkeld. Wij hanteren hier strikte regels en er is nog zoiets als een gedragscode binnen het onderzoek.”

Het laboratorium werd in 2014 opgericht in de miljoenenstad Wuhan en had een gepeperd prijskaartje: 44 miljoen Hongkongse dollar of 5,2 miljoen euro . “Mensen verdenken ons laboratorium omdat we in Wuhan gevestigd zijn en omdat de ziekte hier is uitgebroken. Maar wie dat denkt, wordt misleid.” Het lab doet onderzoek naar gevaarlijke zieken en werd sinds de pandemie actief samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om testen op vaccins voor te bereiden.

Donald Trump Foto: Photo News

Eerder had de Amerikaanse president Donald Trump zich al vragen gesteld bij het coronavirus dat hij op regelmatige basis omschrijft als het ‘Chinese virus’. Ook zei de president dat de Verenigde Staten de uitbraak van het virus onderzoekt want “er gebeuren vreemde dingen”. Eerder haalde Trump ook al uit naar de WHO omdat ze “de crisis verkeerd hebben aangepast en foutieve informatie hebben verspreid, zeker als het gaat over de herkomst van het virus.” Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo maakte de rekensom: “We weten dat Wuhan een gesofisticeerd laboratorium heeft en dat het virus daar ontstond...als je de dingen samen telt...de Chinese overheid zou de waarheid moeten vertellen.”

Nobelprijswinnaar Luc Montagnier, de Franse viroloog die in 1983 hiv ontdekte, deelt die mening. Volgens hem is het virus wel degelijk ontsnapt uit een laboratorium in Wuhan. “De officiële theorie, dat het virus zijn oorsprong zou kennen op een vismarkt in de Chinese stad, is een mooi verhaaltje”. Bewijs kunnen zowel de Amerikaanse overheid als Montagnier vooralsnog niet leveren.