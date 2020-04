Hoe tijdelijke werkloosheid door coronavirus voor sommigen een hoger maandloon betekent

In sommige gevallen brengt corona werknemers geld op. Soms zelfs zo’n 300 euro netto meer, dankzij de combinatie van tijdelijke werkloosheid, steunmaatregelen en premies allerhande. En dat is verre van de bedoeling van de maatregelen. “De bevoegdheden zitten zo versnipperd dat niemand nog een overzicht heeft”, zegt arbeidsmarktexpert Stijn Baert (UGent).

Een tijdelijke werkloosheidsuitkering. De federale overheid legt daar nog een stuk bovenop. Vlaanderen neemt de energiefactuur voor één maand over. En per sector en in sommige gevallen zelfs per bedrijf ...