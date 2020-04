Race-overall F1-kampioen Lewis Hamilton wordt geveild voor strijd tegen coronavirus

Het befaamde veilinghuis Bonhams houd een veiling om de Britse gezondheidsdienst te steunen in haar strijd tegen het coronavirus. Daarbij wordt ook een race-overall van F1-kampioen Lewis Hamilton te koop aangeboden.

Tijdens de veiling genaamd 'NHS Charities Covid-19 Urgent Appeal' worden diverse items te koop aangeboden met als doel zoveel mogelijk geld verzamelen voor de Britse gezondheidsdienst NHS. Daarbij worden ook verschillende F1-items geveild.

Zo wordt er onder andere een race-overall van de Britse F1-piloot Lando Norris geveild, net als een race-overall van Mercedes F1-piloot Valtteri Bottas. Allebei werden ze in 2019 gedragen door de F1-piloten. Het Williams F1 team bied ook een VIP-rondleiding tijdens de GP van Groot-Brittannië in 2021 aan.

Het topstuk wat de Formule 1 betreft is de race-overall waarmee Lewis Hamilton in 2019 reed en zijn zesde F1-wereldtitel veroverde. Momenteel is daarvoor al 6 500 Britse pond geboden.

De veiling ten gunste van de Britse National Health Service loopt nog tot en met woensdag 29 april.

