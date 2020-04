KU Leuven verwijderde kritische mail van ex-werknemer: “Aanfluiting van communicatievrijheid”

De Katholieke Universiteit Leuven heeft een e-mail verwijderd, die verstuurd werd door een voormalige werknemer. De professor, die in 2018 ontslagen werd na twee negatieve evaluaties had zich in de e-mail kritisch uitgelaten over de ontslagprocedure. “Dit is een aanfluiting van de communicatievrijheid”, zegt voormalig voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit Willem Debeuckelaere aan studentenblad Veto.