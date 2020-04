Zelden stond het belang van zorgpersoneel meer in de spotlights. Enkele BV’s moedigen dan ook een opleiding in de zorg aan in het kader van de wervingscampagne ‘Ik ga ervoor’ van de Vlaamse overheid. In een filmpje spreken onder andere Linde Merckpoel en Aster Nzeyimana jong en oud aan om een carrièreswitch te overwegen.