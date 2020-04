Controversiële Russische kampioene toont hoe je kan zwemmen zonder water

Yuliya Efimova is geen onbekende naam in de zwemwereld. De 28-jarige Russin won olympisch brons in 2012, zat een dopingschorsing van zestien maanden uit en pakte vervolgens twee keer zilver op de Olympische Spelen in Rio. Efimova - eveneens zesvoudig wereldkampioene schoolslag - woont tegenwoordig in de VS, maar daar is het voorlopig niet mogelijk om te trainen in het water.

En dus moet de Russin zich noodgedwongen wenden tot andere trainingsmethoden.