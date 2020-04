Minister Bart Somers lanceert filmpje voor start ramadan: “Coronamaatregelen blijven gelden”

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) heeft een filmpje gelanceerd ter gelegenheid van de start van de ramadan. De bedoeling is om de moslimgemeenschap op het hart te drukken de coronamaatregelen ook tijdens de ramadan te blijven volgen.

“De ramadan is één van de belangrijkste pijlers van het islamitische geloof”, zegt Bart Somers. “Moslims komen in die periode graag bij elkaar, maar dat kan dit jaar jammer genoeg niet. Dit filmpje, met gezagsfiguren uit de moslimgemeenschap en burgemeesters over partijgrenzen heen, herinnert daaraan.”

De deelnemende burgemeesters hebben allemaal een belangrijke moslimgemeenschap in hun stad. Het gaat om de burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA),Genks burgemeester Wim Dries (CD&V) , burgemeester van Gent Mathias De Clercq (Open VLD) en burgemeester van Leuven Mohamed Ridouani (sp.a). Ook viroloog Marc Van Ranst, parlementslid Sihame El Kaouakibi, Khalid Benhaddou en Mehmet Ustün komen in het filmpje voor. Die twee laatsten genieten veel aanzien in de moslimgemeenschap als voorzitter van de Vlaamse Imams en voorzitter van de Moslimexecutieve.

Wereldwijd houden moslims vanaf komende vrijdag 24 april de ramadan of de vastenmaand. De vastenmaand eindigt traditioneel met het Suikerfeest, vergelijkbaar met Kerstmis in de christelijke wereld. De huidige coronamaatregelen – zo veel mogelijk thuis blijven en thuiswerken, regelmatig handen wassen en social distancing op straat – blijven ook tijdens de ramadan onverkort van kracht.