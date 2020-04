Vijf coronadoden in Limburgse ziekenhuizen, 34 genezen patiënten naar huis

Hasselt - De afgelopen 24 uur hebben minstens 34 genezen coronapatiënten de Limburgse ziekenhuizen mogen verlaten. De ziekenhuizen moesten vijf coronadoden betreuren, wat evenwel een forse daling is in vergelijking met de twaalf sterfgevallen een dag daarvoor.

In totaal zijn er vandaag nog 392 besmette patiënten opgenomen in de Limburgse ziekenhuizen. Op 4 april, het moment van de piek in onze provincie, waren dat er liefst 516. Van de 34 patiënten die de afgelopen 24 uur het ziekenhuis mochten verlaten, kwamen er 15 uit het ZOL. Ook het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder meldt zeven genezen patiënten. Sinds het begin van de coronacrisis hebben nu al 849 genezen personen de Limburgse ziekenhuizen mogen verlaten.

Druk blijft hoog

Ondanks het positieve nieuws vielen er de voorbije 24 uur opnieuw vijf coronadoden in onze ziekenhuizen. De zwaarste tol was voor het Jessaziekenhuis, waar drie mensen overleden. Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden en het Sint-Franciscusziekenhuis moesten elk één stergeval betreuren. In de overige ziekenhuizen vielen geen doden. Vrijdag moesten de ziekenhuizen nog twaalf sterfgevallen melden. Van het Mariaziekenhuis Noord-Limburg in Pelt bereikten ons de voorbije dagen geen cijfers.

Ondanks de daling van het aantal patiënten blijft de druk op de afdelingen intensieve zorgen in Limburg blijft hoog. In het Sint-Trudoziekenhuis kwamen er opnieuw twee patiënten bij, wat het totaal op acht brengt. Het Jessa Ziekenhuis en het ZOL tellen respectievelijk 27 (-2) en 28 (-1) patiënten op de Covid19-afdeling intensieve zorgen. Het Sint-Franciscusziekenhuis, het AZ Vesalius in Tongeren en het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik verzorgen elk zeven patiënten op hun afdeling intensieve zorgen.