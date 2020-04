Viroloog Steven Van Gucht: “Er is geen typisch Belgische stam van het virus”

Er is geen typisch Belgische stam van het virus. Er waren in ons land eerder verschillende introducties van het virus bij het begin van de uitbraak. Dat zei viroloog Steven Van Gucht zaterdag tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum. Van Gucht benadrukte ook dat België op tijd maatregelen heeft genomen om de verdere verspreiding tegen te gaan.

Het referentielaboratorium in België heeft intussen 500 verschillende virussen uit België in detail geanalyseerd. “Ze hebben de genetische code van al die virussen in kaart gebracht. Door die code te ...