Moeskroen reageert op fusiegesprekken met KV Kortrijk: “Dat is niets voor de korte of middellange termijn”

De directie van voetbalclub Moeskroen reageert zaterdag op zijn website op de berichten over een mogelijke fusie met KV Kortrijk. De Henegouwers benadrukken dat ze in eerste instantie hopen een licentie voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) te verkrijgen. Van een fusie is “op korte of middellange termijn” nog geen sprake, luidt het.

“De voorbije dagen circuleerden er heel wat geruchten over de toekomst van onze club”, opent het bericht. “Weet dat de directie alles in het werk stelt om de licentie voor het BAS te verkrijgen. Er worden enkele heel positieve pistes bestudeerd. Wij hebben er vertrouwen in dat we het begeerde kleinood voor volgend seizoen zullen krijgen en de continuïteit van de club voor de volgende jaren zullen verzekeren.”

“Wat betreft de geruchten over een fusie met onze Kortrijkse buren, is er geen sprake van dat het dossier op korte of middellange termijn wordt gefinaliseerd”, verzekeren Les Hurlus. “Het is wel zo dat er een informele vergadering heeft plaatsgevonden tussen de directies van de twee clubs. Daar zijn meerdere onderwerpen aan bod gekomen. Maar een fusie behoort helemaal niet tot de orde van de dag. We investeren al onze energie in het verkrijgen van onze licentie voor volgend seizoen. Onze voornaamste bezorgdheid blijft de toekomst van de club”, besluit het bericht.