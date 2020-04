Dodelijke klap op Maastrichtersteenweg in Vroenhoven

Riemst -

Op de Maastrichtersteenweg in Vroenhoven is zaterdag rond 11.30 uur een dodelijk ongeval gebeurd. Een bestelwagen en een Porsche botsten er frontaal. Een van de voertuigen is in het lager gelegen veld beland. Het bevrijdingsteam van de brandweer snelde toe om de slachtoffers uit de wrakken te halen. Een van de inzittenden overleefde de klap niet. De toestand van de andere slachtoffers is nog onduidelijk. De weg is gedeeltelijk afgesloten. Er is een omleiding voorzien via de verkavelingswegen.