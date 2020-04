Aantal besmette Limburgers stijgt naar 4.522 personen

Hasselt - Het aantal Limburgers dat met het coronavirus is besmet is de afgelopen 24 uur opgelopen naar 4.522 personen. Dat zijn er 120 meer dan vrijdag. In heel België werden 1.045 nieuwe besmettingen en 290 overlijdens gemeld.

Met 52 besmette Limburgers per 10.000 inwoners blijft onze provincie procentueel veruit de zwaarst getroffen regio in België. Er kwamen gisteren opnieuw 120 bevestigde besmettingen met Covid-19 in Limburg bij, iets minder dan de dag ervoor (+139). Alken blijft de zwaarst getroffen gemeente. In absolute cijfers telt onze provincie nu 4.522 besmette personen, al is dat cijfer sowieso een forse onderschatting. Enkel Antwerpen telt meer bevestigde gevallen van het coronavirus, maar is met 25 besmette personen per 10.000 inwoners relatief gezien veel minder hard getroffen.

In heel België werden de afgelopen 24 uur 290 nieuwe overlijdens gemeld, waarvan 192 sterfgevallen (66%) in woon-zorgcentra. Het sterftecijfer ligt iets lager dan vrijdag (313), maar blijft hoog. Positief nieuws is er vanuit de ziekenhuizen. De voorbije 24 uur mochten 387 genezen patiënten de ziekenhuizen verlaten. Er waren 303 nieuwe opnames. Het aantal ingenomen ziekenhuisbedden daalt naar 5.069 (-92) Daarmee zitten we opnieuw op het niveau van begin april, vlak voor de piek. Op de afdelingen intensieve verblijven liggen vandaag nog 1.119 personen, 21 minder dan de dag ervoor.

Op de goede weg

“We zijn op de goede weg, maar de druk op de ziekenhuizen blijft zeer hoog en dus moeten we volhouden”, benadrukt Yves Stevens van het nationaal crisiscentrum. Uit een enquête van het federaal gezondheidsinstituut Sciensano is gebleken dat 95% van de ondervraagde Belgen zich goed aan de opgelegde maatregelen houdt. “Maar we zien ook dat de mensen het iets minder nauw nemen met de hygiënemaatregelen, nochtans de meeste efficiënte manier om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom nogmaals een oproep om voldoende uw handen te wassen. Wie moet niezen, doet dat in zijn elleboogholte.”

Uit diezelfde enquête blijkt ook dat de overgrote meerderheid van besmette personen zichzelf bij de eerste symptomen van het virus al afzondert. “Dat is zeer belangrijk, want net in die beginperiode van de ziekte zijn mensen het meest besmettelijk”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Vroege isolatie is daarom cruciaal om de verspreiding van het virus tegen te gaan.”