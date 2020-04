Verlenging van schooljaar voor leerkrachten? “We moeten maximaal lesgeven, desnoods met deliberaties in juli”

Als het van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) afhangt, dan duurt dit schooljaar iets langer dan normaal. Voor leerkrachten dan toch. Die beslissing ligt finaal bij de school, maar Weyts stelt wel voor om klassenraden en deliberaties te laten plaatsvinden in juli, zodat er in juni maximaal tijd is voor lessen en examens. “In leertijd uitgedrukt lopen kinderen nu tien procent achterstand op. Dat is ingrijpend, maar te corrigeren. Als we creatief zijn.”