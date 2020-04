Als er dan nog geen vaccin tegen het coronavirus bestaat, is de kans bijzonder klein dat de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio in 2021 wel zullen kunnen doorgaan. Dat vertelde Devi Sridhar, professor wereldgezondheid aan de universiteit van Edinburgh, vrijdag aan de BBC.

“Het is heel onrealistisch te denken dat de Spelen over een jaar zullen doorgaan, tenzij er dan een doeltreffende behandeling is. Dat verandert alles”, verklaarde Sridhar. “Volgens wat we van de wetenschappers ...