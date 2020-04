In Herderen en een deel van het centrum van Riemst hebben bewoners tot zaterdagmiddag een verminderde druk op het water door een lek. Dit lek situeerde zich in de toevoerleiding vanuit Bassenge naar Riemst, in de velden in Millen.

