Ferrari produceert onderdelen voor beademingstoestellen coronapatiënten

Ook Ferrari laat zich niet onbetuigd in de strijd tegen corona, de Scuderia gaat namelijk onderdelen voor beademingstoestellen produceren in haar fabriek in Maranello.

Italië kreunt onder de coronacrisis en iedereen moet alle zeilen bijzetten in de strijd tegen het virus. De familie Agnelli, die aan het roer staat van autogigant FIAT-Chrysler, Ferrari en voetbalclub Juventus hebben in maart hun bijdrage geleverd in de vorm van voertuigen voor het Rode Kruis, beademingstoestellen en een gift van tien miljoen euro.

Nu draagt ook Ferrari persoonlijk haar steentje bij door in de fabrieken van Maranello kleppen voor beademingstoestellen en maskers te produceren die het werk van de hulpverleners wat draaglijker moeten maken alsook het leed van de patiënten wat te verzachten.

Sommige van de onderdelen werden ontwikkeld in samenwerking met de firma Mares, die gespecialiseerd is duikuitrustingen. Een ander bedrijf, Solid Energy , zal met bepaalde onderdelen gewone snorkelmaskers ombouwen zodat hulpverleners ze kunnen gebruiken zonder gevaar voor besmetting.

In een verklaring zei Ferrari: "In de komende dagen, is Ferrari van plan om enkele honderden onderdelen te produceren die al worden verdeeld door een aantal van de betrokken bedrijven. Dit zal gebeuren met de coördinatie van de Italiaanse civiele bescherming aan verschillende Italiaanse ziekenhuizen, waaronder die in Bergamo, Genua, Modena en Sassuolo, en aan gezondheidswerkers in de stad Medicina, in de buurt van Bologna".

Ondertussen zijn de Formule 1-activiteiten van Ferrari nog altijd on hold nadat de teams en de F1 zijn overeengekomen om de zomerstop nu te houden. Vorige week kwam de FIA tot consensus dat de shutdown nog zal verlengd worden met twee weken.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: