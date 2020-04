Saudische prinses die jaar geleden verdween, vraagt hulp vanuit gevangenis

Een Saudische prinses van wie sinds maart vorig jaar niets meer was vernomen, heeft woensdag weer van haar laten horen via Twitter. In de tweets zegt ze dat ze, zonder aanklacht, zit opgesloten in een beruchte gevangenis in Saudi-Arabië en dat ze dringend medische hulp nodig heeft. De tweets zijn intussen alweer verdwenen. Dat schrijven Amerikaanse media.