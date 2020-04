5G-veiling zal meer opbrengen dan verwacht

Telecomoperatoren zullen aanzienlijk meer moeten betalen om 5G, het supersnelle mobiel internet, in ons land te mogen uitrollen. De waarde van de belangrijkste radioband voor 5G, de 3,5 GHz-band, is tussen 2017 en 2019 bijna verviervoudigd. De Tijd bericht zaterdag over een vrijdag gepubliceerde studie van het BIPT daarover. Die studie deblokkeert mogelijk ook de patstelling rond de veiling tussen de federale overheid en de deelstaten. De kansen dat de deelstaten een groter deel van de koek krijgen, slinken.