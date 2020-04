Hoe een Nederlandse koning de troon opgaf voor zijn Belgische vriendin

De Nederlandse koning Willem I worstelde in de jaren dertig van de 19de eeuw op vele fronten tegelijk. Je had niet alleen de naweeën van de Belgische revolutie en de patstelling over de scheiding van België en Nederland. Zolang er geen akkoord was, hield hij langs de grens troepen op oorlogssterkte, en dat kostte veel geld. Hij koesterde talloze conflicten, onder meer met zijn zoon, de latere Willem II, en dan waren er vrouwenkwesties.