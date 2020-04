Vorige week lieten we Maarten Wynants afkicken van de kasseien voorafgaand aan Parijs-Roubaix. Nu zochten we samen met een gepatenteerde Limburgse klimmer de hoogteverschillen op in de meest heuvelachtige streek van onze provincie: Voeren en haar aanpalende gemeenten. Voor een interview op de fiets én mijmeringen naar de Ardense klassiekers.