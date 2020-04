Wouter Beke: “Ik trek me de problemen aan, niet de commentaren”

Brussel -

Het lijkt wel alsof Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) problemen aantrekt. Hij zit al van bij zijn eedaflegging in het oog van telkens een andere storm. Eerst ging die over besparen. Intussen is die uitgegroeid tot een coronatsunami en blijken rusthuizen sterfhuizen. Net als in Wallonië en in Brussel, maar daar halen de verantwoordelijke ministers nauwelijks de pers. Is hij de zondebok? “Zo voel ik me toch niet.”