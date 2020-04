Professor Herman Goossens roept op: “Test alle leerkrachten met symptomen op corona als de scholen opengaan”

Als de scholen weer opengaan, zullen de leerkrachten met symptomen getest moeten worden. “Als ze positief testen, blijven ze veertien dagen thuis in quarantaine. Alle leerlingen testen is niet realistisch”, zegt microbioloog professor Herman Goossens.

Professor Herman Goossens (UZ en UAntwerpen) pleit er voor om een grote voorraad testkits opzij te leggen voor wanneer de scholen weer volledig of gedeeltelijk worden geopend.

“Mogelijke verspreiders van het virus zo snel mogelijk opsporen en in quarantaine plaatsen is een topprioriteit. Doen we dat niet, zal het virus zich blijven verspreiden”, zegt de microbioloog en voorzitter van een Europees consortium van medische experts die zich wekelijks over de epidemie buigen.

Leerkrachten die ziek zijn, kunnen collega’s besmetten, maar ook mensen uit hun privéomgeving. Kinderen die besmet raken, kunnen het virus mee naar huis nemen.

Alle leerlingen testen, is volgens professor Goossens niet realistisch. “Dat zou ons te ver leiden. Je kan onmogelijk tot in het oneindige gaan testen. Bovendien zouden kinderen, zo blijkt tot nu toe uit onderzoek, minder besmettelijk zijn. Laat ons daarom beginnen bij de leerkrachten. Wie ook maar de minste symptomen heeft, moet getest worden. Is die test positief, moet de leerkracht in kwestie onmiddellijk veertien dagen in quarantaine. Dat moet volstaan want na een dag of tien is men meestal niet meer besmettelijk. Maar we kunnen hier beter een marge nemen en geen enkel risico nemen.”

“Wat kinderen betreft, moet men de voorzorgsmaatregelen strikt volgen op school”, zegt professor Goossens. Dat betekent er streng op toezien dat ze voldoende afstand houden en er een grondige handhygiëne op nahouden. Wie ziek is of symptomen vertoont, moet thuisblijven.