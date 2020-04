Een trouwpartij, tranen en een plaats delict zorgen voor spanning in ‘Thuis’

De spanning loopt op in Thuis. In het Eén-programma doet Adil dienst als Leo’s babysitter, op de trouw van Kobe en Paulien daagt een belangrijke gast niet op en heeft Dieter wat op te biechten. Maar wie ligt er onder die rode politietent?

Adil krijgt voor één avond de verantwoordelijkheid over Leo terwijl Bob en Tamara naar het trouwfeest van Paulien en Kobe gaan. Alles gaat goed. Maar dan staat plots Christine voor de deur. Adil probeert haar tevergeefs naar buiten te werken. Als Bob en Tamara thuiskomen, heft Christine Leo in haar armen. Wat is ze van plan? Adil heeft wat uit te leggen.

(lees en kijk verder onder deze video)

Intussen geven Paulien en Kobe elkaar het jawoord. Vrienden en familie zijn getuige van hun grote liefde. Alleen Karin niet. Die had het zo druk met haar zaakjes, dat ze de trouw van haar zoon vergat.

Ook Nancy wil een avond vol liefde. Maar dat loopt net wat anders als Dries eindelijk zijn moed bij elkaar raapt om zijn slippertje op te biechten. Een verklaring heeft hij niet, hij begrijpt zelf niet waarom hij zoiets doms deed.

Ann vindt Tania eindelijk terug nadat die naar zee vertrok om haar verleden te verwerken. Maar wie is die man bij Tania op het strand? Misschien weet hij meer over de verkrachting.

’s Avonds laat komen Tim en Lexi aan op een plaats delict. Zwaailichten, agenten en wetsdokters zorgen voor heel wat drukte. Het rode tentje voorspelt alvast niet veel goeds. Wat is er aan de hand?