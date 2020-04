Nu in concert op hbvl.be: Jos Aerts (71) uit Wijchmaal, oftewel Salim Seghers. “Ik draag dit concert op aan al die mensen in de woon-zorgcentra”, zegt hij. “Want zij hebben het nu erg zwaar.”

Na enkele singletjes die lokaal succes oogstten, bracht Salim Seghers in 1971 Verlaat Me Nooit uit. Het nummer werd niet meteen opgepikt, maar door een speling van het lot werd het in 1972 een nationale ...