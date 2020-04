Eindelijk duidelijk: deze winkels mogen morgen opendoen

Het is eindelijk vastgelegd welke winkels morgen de deuren mogen openen. Daarbij zijn grote bouwmarkten en tuincentra, maar geen gespecialiseerde zaken zoals verf- of houtwinkels, of bloemenwinkels. Toch loert onduidelijkheid om de hoek.

In het Belgisch Staatsblad verscheen zonet de nieuwste versie van het ministerieel besluit met de ‘dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus covid-19 te beperken’. Daarin worden de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad geformaliseerd.

Het is de wettelijke basis waarmee de politie de maatregelen kan handhaven. Naar de publicatie van het MB werd de hele dag uitgekeken, door winkeleigenaars maar ook lokale besturen. Voor gemeenten was het tot nu niet duidelijk welke winkels er precies hun deuren mochten openen.

Voortaan mogen ook doe-het-zelfzaken open ‘met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen’. Daarnaast mogen ook ‘tuincentra en boomkwekerijen’ de deuren openen ‘die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen’. Ook groothandels mogen opnieuw open, maar enkel voor professionelen en niet voor particulieren.

Halfuur per klant

Daaruit blijkt dat enkel grote bouwmarkten open kunnen, waar voldoende plaats en parking is. Voorbeelden zijn ketens als Hubo, Brico (en Brico Plan-it) en Gamma. Meer gespecialiseerde zaken, zoals verf- of houtwinkels, moeten gesloten blijven. Hetzelfde lijkt te gelden voor kleinere bloemenwinkels.

De toegang tot tuincentra, doe-het-zelfzaken en de groothandels is beperkt tot een klant per tien vierkante meter en gedurende maximaal een halfuur per klant, zoals nu al geldt bij voedingswinkels.

Er blijkt niet te zijn gekozen voor een definiëring via zogenaamde NACE-codes, de officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen die ondernemingen indeelt in sectoren. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten uitte eerder de vrees dat er op die manier toch nog veel onduidelijkheid zal blijven bestaan.