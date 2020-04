In Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn al tientallen 5g-zendmasten in brand gestoken. De vrees bestaat dat de incidenten een gevolg zijn van foute complottheorieën dat 5G-netwerken de verspreiding van het coronavirus in de hand werken.

In Engeland worden twee jongeren van 18 en 19 jaar ervan verdacht een antenne in Dagenham, in de omgeving van Londen, in brand te hebben gestoken. In West-Yorkshire opende de politie dan weer een onderzoek ...