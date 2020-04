Herkenbaar? Prins William en Kate Middleton vinden thuisonderwijs “uitdagend”

Net als het grootste deel van de wereld, worden de Britse prins William en Kate Middleton aangewezen om thuis te blijven. Dat is met drie kinderen, waarvan er twee reeds schoolgaand zijn, niet altijd een piece of cake. In een openhartig interview in BBC Breakfast noemt de hertogin het “hectisch” en “uitdagend”. Het koppel moedigt ook aan om te blijven praten met elkaar en drukt lof uit voor de zorgsector.

Kate Middleton legt in het interview uit dat ze thuis hun best doen om een strikt schema te volgen, maar geeft toe dat het een uitdaging is. Het huidige leven verloopt volgens de hertogin van Cambridge met “ups en downs, zoals in alle families”. “Het is hectisch, als ik heel eerlijk ben. We hebben trouwens niet aan de kinderen verteld dat we zouden doorgaan met schoolwerk tijdens de paasvakantie. Ik voel me gemeen”, zegt ze al lachend.

Blijven praten

Prins William wijdt uit over de gezondheidstoestand van zijn vader, prins Charles, die positief testte op het coronavirus. De royal was naar eigen zeggen een beetje bezorgd, maar dacht ook wel dat zijn papa de ziekte zou verslaan. “Hij had de voorbije jaren veel verkoudheden en infectietjes. Als iemand er kon tegen vechten, is hij het wel”, klinkt het.

Verder grijpen ze het interview aan om te sensibiliseren. De ouders van prins George (6), prinses Charlotte (4) en prins Louis (1) moedigen aan om te blijven praten met vrienden en familie en een verbondenheid te bewaren, zoals zij in contact blijven met familieleden via videotelefoontjes. Ze vinden het ook belangrijk dat mensen die een dip doormaken makkelijk steun kunnen vinden en voldoende informatie krijgen over de instanties die hen daarbij kunnen helpen.