Koning Filip en Mathilde bezoeken ziekenhuis 500 coronapatiënten behandeld werden

Koning Filip en koningin Mathilde hebben vrijdag het ziekenhuis CHR de la Citadelle in Luik bezocht. Uitgerust met mondmaskers trokken ze langs een aantal diensten die niet zo vaak in de belangstelling staan, maar wel heel belangrijk zijn in het kader van de coronapandemie. In het ziekenhuis werden al meer dan 500 Covid-19-patiënten behandeld.