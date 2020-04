Kronkel mee door de actualiteit met onze Woordslang

Vanaf vandaag verschijnt er een nieuwe woordpuzzel in de nieuwsapp van Het Belang van Limburg.

Met onze Woordslang kronkel je dagelijks door de actualiteit. Het komt erop aan in een letterrooster namen of begrippen uit het nieuws van de dag terug te vinden. Het is een snel spelletje, waarbij de speler ook hints krijgt. Er ligt altijd een link naar een artikel over het onderwerp. Deze actuapuzzel is heel makkelijk te spelen op je smartphone. Ontdek elke dag om 16u00 een nieuwe Woordslang in onze nieuwsapp (Menu > Puzzels). De ideale afleiding voor in uw kot.

Heb je de nieuwsapp nog niet gedownload? Dat kan gratis via onderstaande knoppen.