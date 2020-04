Wat met mijn geld, tickets en vakantie? De meest gestelde vragen beantwoord

Het zijn onzekere tijden. Consumenten met vragen over hun rechten, wenden zich dezer dagen dan ook vaak tot Test Aankoop. “Normaal krijgen onze experts zo’n 800 à 1.000 oproepen per dag, maar sinds de corona-uitbraak is dat opgelopen tot zo’n 1.200 à 1.400 oproepen”, klinkt het. Wij bundelden de meest gestelde vragen bij de consumentenorganisatie en lieten hun experts antwoorden.