Paasspel in Steenveld

Beringen - De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus lokken een golf van solidariteit uit. Eind maart lanceerde de stad Beringen het platform Beringen Helpt voor inwoners die zich tijdens de coronacrisis willen inzetten voor hun buren of kwetsbare groepen. Ondertussen is het initiatief goed bekend en vinden steeds meer mensen elkaar. Afgelopen week organiseerden de buurtwerking van Steenveld in samenwerking met Wouter Bertrands van het Vijgeblad een paasspel voor de kinderen in de buurt. Door het coronavirus blijft ook het Vijgeblad nog een tijdje gesloten. In normale omstandigheden met Pasen in het vooruitzicht had Wouter paaseieren besteld voor het decoreren van zijn zaak, maar ook dit kon niet doorgaan. Hij zocht een andere bestemming voor deze heerlijke eitjes. Zijn voorkeur ging uit naar kinderen die het deze dagen ook moeilijk hebben. Wouter en de buurtwerking van Steenveld sloegen de handen in elkaar voor de kinderen van de huiswerkklas. Schepen van participatie en wijkontwikkeling Jessie De Weyer is bijzonder blij en dankbaar voor dit initiatief: “Het is hartverwarmend om te zien dat deze crisis een katalysator werd voor zulke spontane steunacties! Als iemand, net zoals Wouter, een leuk idee heeft, roepen we hen graag op om dit te melden via het platform Beringen Helpt.”

Samen met zijn zus Katrijn en zijn nichtje Anne ging Wouter aan de slag om leuke opdrachten te bedenken en uit te werken zoals een woordzoeker, geheim schrift, een doolhof, een bingo, een kleurplaat, zoek de verschillen en beren tellen voor de berenjacht.

Deze opdrachten werden via de buurtwerker opgehangen bij verschillende vrijwilligers van de buurt. Veilig achter het raam en op afstand, maar goed zichtbaar voor de kinderen zodat ze de opdrachten konden uitvoeren. De kinderen kregen een week de tijd om de juiste antwoorden binnen te brengen aan de brievenbus van het buurthuis.

Na veel wikken en wegen kwam de jury tot het besluit dat alle kinderen goede speurneuzen waren. Gisteren, 16 april, ging Wouter samen met de buurtwerker van deur tot deur om te kinderen te belonen met lekkere paaseitjes aangevuld met vers fruit zoals een appel, peer en banaan! En die vielen natuurlijk in de smaak.

De kinderen van de huiswerkklas in Steenveld moeten net als iedereen in hun kot blijven maar dankzij het paasspel hadden ze een leuke bezigheid dichtbij huis in de vakantie. Vrijwilligers, maar ook mensen met een hulpvraag kunnen zich nog steeds registreren op www.beringen.be/beringenhelpt. De stadsdiensten verbinden de vrijwilligers graag met de Beringenaren die hulp nodig hebben.