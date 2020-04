De Duitse bondskanselier Angela Merkel gaf woensdag een zeer duidelijke uitleg over de verspreiding van het coronavirus en waarom mensen voorzichtig moeten blijven. Ze sprak in klare taal waarom het zo moeilijk is om te beslissen wanneer de maatregelen kunnen versoepeld worden en de lockdown kan worden opgegeven. De Duitse bondskanselier wordt geprezen voor haar toespraak.