Attentie voor 130 medewerkers de Voorzienigheid

Bocholt - Interieurbedrijf Sleurs & Vangompel heeft 130 medewerkers van woonzorgcentrum de Voorzienigheid een hart onder de riem gestoken. Zij kregen een leuke attentie.

Sleurs & Vangompel is al meer dan 25 jaar leverancier bij woonzorgcentrum de Voorzienigheid, met vestigingen in Bocholt en Kaulille. "Talloze keukens, kasten en douches later vonden we het hoog tijd om in deze coronatijden iets terug te doen. Daarom hebben we aan elk van de 130 werknemers die iedere dag het beste van zichzelf geven voor de gemeenschap van Bocholt en Kaulille een leuke attentie bezorgd. Een flink hart onder de riem voor de medewerkers van de Voorzienigheid die dag in dag uit op post blijven."