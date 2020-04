De Limburgse conjunctuur was al een tijdje aan het dalen, maar de coronacrisis heeft de zachte landing veranderd in een harde crash. Dat blijkt uit de maandelijkse conjunctuurbarometer van Voka Limburg.

Voka Limburg verwacht voor de periode van april tot september een verdere daling van de conjunctuur. Waar in het begin van het jaar nog enige optimisme te zien was, is vandaag van optimisme geen sprake ...