Hasselt -

De organisatie van Winterland heeft 35 tablets bezorgd aan de beide woonzorgcentra HogeVijf in Hasselt. “We hebben gevraagd waarmee we konden helpen en dit was één van de grootste besognes”, zegt Winterland-organisator Maurice Schoenmaekers. “Met deze toestellen kunnen de senioren in beide vestigingen communiceren met hun familieleden.”